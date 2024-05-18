Боня рассказала, почему не сможет сделать дочери паспорт РФ

Ранее Виктория Боня заявляла, что хотела бы сделать дочери Анджелине, которая прилетела к ней погостить в Москву, российский паспорт.

«Путешествия сюда будут гораздо проще, нежели это происходит сейчас. Когда она делает визу, чтобы сюда приехать, это постоянные сложности. И виза ненадолго дается, и эта история с документами усложняет процесс», - объясняла Виктория.

Однако, изучив законодательство Монако, Боня отказалась от этой идеи, пишет teleprogramma.pro.

«Граждане Монако не имеют права делать второй паспорт. Поэтому я не смогу ей оформить гражданство РФ при всем желании. Сейчас получается, что уже вопрос снят», — сообщила Виктория.

Наследница Бони все детство провела в Монако. По ее словам, «там нечего делать». Единственное развлечение — «ходить на пляж». Девочка отметила, что в России ей удалось найти друзей и новые увлечения.