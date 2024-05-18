Максим Фадеев объявил о перезапуске поп-группы «Серебро»

Максим Фадеев анонсировал в своем Telegram-канале новый состав поп-коллектива «Серебро». Продюсер не привел новых подробностей и пообещал ответить на вопросы в ближайшее время. Вместе с постом Фадеев опубликовал фотографию, на которой предполагаемые участницы группы изображены со спины.

«Перезапускаем "Серебро". Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект», — написал Максим.

«Серебро», они же SEREBRO, появились в 2006 году. Коллектив занял третье место на «Евровидении» в 2007-м и быстро достиг всероссийской, а потом и международной славы. В 2019 году Фадеев закрыл проект.