K-pop-группа KISS OF LIFE устроит камбек

Южнокорейский герлз-бэнд KISS OF LIFE вернется с новой музыкой в июле 2024-го. Информацию подтвердило агентство S2 Entertainment, которое занимается делами коллектива.

Об этом сообщает Soompi.

Группа возникла в 2023 году и уже успела выпустить два мини-альбома: Kiss of Life и Born to Be XX. Оба релиза не смогли прорваться в топ-10 корейского чарта, но все равно заняли высокие позиции. В апреле этого года KISS OF LIFE представили сингл-альбом Midas Touch (2024). В него вошло два трека: Midas Touch и Nothing. На композицию Midas Touch был снят стильный клип.