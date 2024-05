Группа New Kids on the Block выпустила первый альбом за 11 лет

Американский бойз-бэнд New Kids on the Block выпустил студийный альбом Still Kids. Это первая полноформатная запись коллектива за 11 лет. В восьмую пластинку коллектива вошло 14 треков. Среди приглашенных знаменитостей можно услышать DJ Jazzy Jeff и Тейлор Дейн.

«Этот альбом, как ни один другой, открывает новые горизонты для новичков и фанатов. Он о надежде, возможностях и о том, чтобы быть самими собой. Это самый зрелый альбом, который мы когда-либо записывали. Но при этом веселый и комфортный», — цитирует Rolling Stone слова участника коллектива Донни Уолберга.

Пик популярности New Kids on the Block пришелся на восьмидесятые. В 1996 году бойз-бэнд распался, но вернулся в 2008-м и выступает по сей день.