Отстраненный от участия в Евровидении Йост Клейн может предстать перед судом

Отстраненный от участия в Евровидении за «угрожающий жест» представитель Нидерландов Йост Клейн может предстать перед судом в Швеции в начале июня. Об этом сообщает NOS со ссылкой на адвоката Яна-Аке Фальта.

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Клейна отстранили от участия в Евровидении прямо перед финалом конкурса. Причиной стал «угрожающий жест», который он сделал в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста на камеру без его согласия. В Нидерландах сочли наказание очень тяжелым и несоразмерным.

По данным NOS, между Клейном и организаторами существовала договоренность, которая заключалась в том, что его не должны снимать на выходе со сцены. При этом оператор, заявившая об угрозах со стороны исполнителя, продолжила съемку, игнорируя его просьбы прекратить ее. После этого Клейн оттолкнул камеру.

«Певец отрицает, что угрожал этому человеку», — приводятся в текста слова Фальта.

Он допустил, что в июне Клейну придется появиться в Швеции. Полиция продолжает расследование инцидента.