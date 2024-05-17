Рэпер Кассета выпустил альбом «Воздух вода огонь»

Рэпер Кассета, чей фит с дуэтом DAWLESS «KINO» вы наверняка не раз слышали в 2023-м, представил свой новый полноформатник «Воздух вода огонь». В альбом вошло 10 треков, среди которых не оказалось ни одной коллаборации.

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Предыдущий лонгплей Кассеты «Пленку перемотай» вышел четыре года назад, в 2020-м. Тогда артист представил мультижанровую пластинку, смешав на ней хип-хоп, трэп, инди-поп, электро, лоу-фай. Переслушав ее сейчас, вы наверняка добавите к этому списку что-то еще.

Альбом «Воздух вода огонь» существенно отличается от своего предшественника: пластинка целиком посвящена танцевальной электронике. Брейкбит, джангл, хаус и электро с вкраплениями хип-хопа не дают слушателю передышки, захватывая все его внимание на 18 минут 50 секунд. Тайминг довольно небольшой для альбома, но с учетом его музыкальной насыщенности вряд ли кто-то будет сильно недоволен.

В этих десяти треках Кассета демонстрирует захватывающую харизму, иногда напоминая манерой исполнения то Антоху МС, то Хаски, но при этом неизменно оставаясь собой. «Воздух вода огонь» включает в себя как совершенно незамысловатые с точки зрения лирики песни-кричалки вроде «Раз два», так и короткие, но все же рассказы о дурной голове, тусовках, желании быть тем, кем хочется.

Пластинка максимально музыкоцентрична, и в этом ее прелесть. Эти треки одинаково хорошо будут звучать как на танцполах и тусовках, так и в наушниках во время лавирования по людной улице, наконец-то залитой майским солнцем.

Выделять треки-хайлайты в этом случае странно. Пластинка и так слишком коротка, так что просто включайте и наслаждайтесь этим миксом жанров и эмоций.

Для большего погружения слушателей в эстетику 90-х, которой напитан звук альбома, Кассета вместе с HiFi-стримингом Звук выпустил ретроигру-«ходилку» в стиле Sega и Gameboy. Героем 16-битного раннера, поиграть в который можно в специальном Telegram-боте, стал сам артист.

Прокатитесь за рэпера по полной препятствий улице на скейте, собрав как можно больше очков в виде кассет и логотипов Звука. Пятеро победителей, набравших больше всех очков, будут названы через неделю. Они получат скейтерские доски с граффити-логотипами стриминга и Кассеты. Их нарисовал сам артист.

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