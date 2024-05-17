Бывшего ведущего Top Gear Кларксона признали самым сексуальным британцем

Британского телеведущего Джереми Кларксона, наиболее известно по работе в шоу Top Gear, признали самым сексуальным мужчиной Великобритании второй год подряд. Результаты опроса опубликовал сервис для знакомств Illicit Encounters.

© globallookpress

Так, опрошенные женщины оценили привлекательность 64-летнего Кларксона на 9 из 10. Второе место занял актер Том Холланд — его средняя оценка составила 8 из 10. На третьей строчке рейтинга расположился принц Уэльский Уильям. В топ-5 также оказались актеры Киллиан Мерфи и Идрис Эльба.

Вероятно, популярность Кларксона у женщин связана с его последним шоу «Ферма Кларксона». Как пишет Daily Mail, по сюжету бывший ведущий передачи Top Gear приобрел огромный участок в британской глуши и изо всех сил пытается вести хозяйство, хотя не имеет к этому навыков или предрасположенности.

«Кларксон и его ферма немного похожи на Ноев ковчег. Этому невозможно не сопереживать. Мы знаем его как довольно дерзкую личность, но последние серии шоу показывают, что он тоже может быть сердечным. Это дергает за струны чувств и заставляет женские сердца колотиться сильнее», — заявила пресс-секретарь Illicit Encounters Джессика Леони.

Она отметила «немного странным», что Джереми берет титул самого сексуального британца второй год подряд. Вместе с тем из-за продления шоу получить этот статус он может и в следующем году, заключила Леони.