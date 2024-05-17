Бьянка рассказала, как поправилась до 90 килограммов за месяц

Певица Бьянка рассказала в шоу «Утро.ТНТ» о том, что, перестав ограничивать себя в питании, поправилась за отпуск до 90 килограммов. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала пишет «Газета.Ru».

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По словам певицы, во время отдыха на Бали, во Вьетнаме, Пхукете она решила никак себя не ограничивать в питании.

«Там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе (я на месяц поехала), то можно все кушать», - рассказала Бьянка.

При этом набранные калории в спортзалах на отдыхе она скинуть не смогла, так как там было слишком жарко, и итоговая цифра на весах ее шокировала.

«Уже просто не могла сбросить вес, потому что ела все подряд. Когда я встала на весы и поняла, что вешу девяносто - я заплакала», - призналась артистка.

Взяв себя в руки, певица похудела на 33 кг за полгода, сейчас весит 59 кг и планирует скинуть еще четыре килограмма.

Ранее певица Лолита Милявская показалась на публике после того, как сбросила более 10 килограммов лишнего веса. Некоторые поклонники предположили, что артистка обратилась за помощью к пластическому хирургу и сделала операцию по уменьшению желудка. Но эту версию опровергла сама Лолита — по ее словам, сбросить вес ей помогла помощь эндокринолога.