Умер солист соул-группы The Vagabonds Джимми Джеймс

Музыкант Джимми Джеймс скончался в возрасте 84 лет в одной из больниц Лондона. Исполнитель страдал болезнью Паркинсона и проблемами с сердцем, из-за которых перестал выступать.

© Звук

О смерти артиста его близкие сообщили изданию Jamaica Observer.

Уроженец Ямайки, Джимми Джеймс перебрался в Великобританию в 1964-м вместе со своей группой The Vagabonds. Коллектив выступал на одной сцене с такими звездами, как Джими Хендрикс, The Who, The Rolling Stones, Род Стюарт, и другими.

Визитной карточкой певца была соул-баллада Come To Me Softly (1968). За свою карьеру вместе с The Vagabonds Джеймс выпустил шесть альбомов, однако в 2021-м ушел на пенсию из-за ухудшающегося здоровья.