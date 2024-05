Билли Айлиш выпустила новый альбом

Вышел третий студийный альбом певицы Билли Айлиш HIT ME HARD AND SOFT (2024). В альбом вошло 10 композиций, которые напоминают о раннем творчестве артистки, когда она была загадочным подростком с цветными волосами.

© Звук

Лид-синглов к лонгплею не выходило: по словам Билли, она хотела, чтобы аудитория услышала работу сразу целиком.

Исполнительница рассказала, что альбом, над которым она по традиции работала со своим братом Финнеасом, получился «семейным».

Предыдущий полноформатник Билли Happier Than Ever вышел в 2021 году, он был номинирован на «Грэмми». А ее дебютная пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» увидела свет в 2019-м.