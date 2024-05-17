Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

Сооснователь группы The Beatles и его супруга Нэнси переместились на 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединённого Королевства. Ежегодно рейтинг публикует газета The Sunday Times.

Отмечается, что состояние Пола Маккартни оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов. За год музыканту удалось увеличить его на 50 млн фунтов стерлингов (более 63 млн долларов), в частности, благодаря гастрольному туру Got Back, в ходе которого он отыграл 35 концертов.