Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

Звезда группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов (1,27 млрд долларов США), и занял в 165-ю строчку списке богатейших жителей Соединенного Королевства по версии газеты The Sunday Times.

81-летний Пол Маккартни сумел увеличить свое состояние на 50 миллионов фунтов стерлингов (63,3 млн долларов США). Это произошло благодаря его успешному туру Got Back Tour, который музыкант провел в 2023 году, доходам от авторских прав, а также каверу на песню 1968 года Blackbird, который исполнила американская певица Бейонсе.

При этом возглавила рейтинг богатейших британцев семья предпринимателей Хиндуя. Общее состояния Гопи Хиндуя и его родственников за год выросло более чем на 2 млрд фунтов (2,53 млрд долларов США) и составило 37,2 млрд фунтов (47,05 млрд долларов США). Также в первую тройку вошли бизнесмены Леонард Блаватни, состояние которого оценивается в 29,2 млрд фунтов стерлингов (36,93 млрд долларов США), и Дэвид и Саймон Рубены с 24,9 млрд фунтов стерлингов (31,6 млрд долларов США).

Последний раз Пол Маккартни претендовал на звание самого богатого музыканта Великобритании в 2022 году, когда его состояние оценивалось в 865 миллионов фунтов стерлингов, напоминает Independent.

Ранее знаменитый рок-музыкант выступил в поддержку Украины. В соцсетях Пол Маккартни выложил фото с концерта 2008 года, где стоит на сцене с украинским флагом в руках. Он подчеркнул, что думает о своих украинских друзьях «в эти трудные для них дни».