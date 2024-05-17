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Хайдаров пытался замести следы после операции, повлекшей за собой смерть

Следователи изучили переписку звездного хирурга.

Хайдаров пытался замести следы после операции, повлекшей за собой смерть
© WomanHit.ru - МК

В середине апреля в прессе появилась информация, что в клинике хирурга Тимура Хайдарова скончался пациент — предприниматель Петр Гаврилов. Трагедия произошла еще в феврале. Позже бизнес звездного врача прикрыли из-за многочисленных нарушений.

А накануне стало известно о задержании двух врачей клиники. По информации издания «Коммерсантъ», после операции, повлекшей за собой смерть, Тимур Хайдаров пытался замести следы. В источнике сообщается, что он отправлял проводившему хирургическое вмешательство Илье Елагину соответствующие сообщения. Дело в том, что бизнесмен Гаврилов скончался в другой частной клинике, поэтому звездному врачу было важно иметь возможность подкорректировать документы о его смерти.

«Елагин ответил, что врачи „РЖД-Медицины“ будут корректировать медицинскую карту Гаврилова и определят, какой посмертный диагноз они укажут. Таким образом, Елагин и Хайдаров обсуждали и изыскивали способы сокрытия следов некачественной и небезопасной медицинской помощи», — говорится в источнике.
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Коммерсант
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