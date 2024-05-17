ST рассказал о фитах с Ларисой Долиной и Михаилом Шуфутинским

Рэпер ST записал совместные песни с Ларисой Долиной и Михаилом Шуфутинским, сообщает Telegram-канал «Звездач». Дата премьеры пока неизвестна.

"Записали в студии голоса для нашей совместной песни с Ларисой Долиной. Так что дуэт ждать осталось совсем недолго! Есть песня «Счастье не за горами» с Михаилом Шуфутинским, которую мы также еще не выкладывали в стриминговые сервисы, и, возможно, она выйдет. Хотелось бы поработать с Григорием Лепсом, есть подходящая песня, но пока не знаю, как ему ее показать. Мне нравится работать с разными артистами". ST рэпер

В репертуаре Александра Степанова (так зовут ST) уже есть дуэт с Шуфутинским — «Счастье любит тишину» (2019). Это пока что его единственный опубликованный трек со звездой российской эстрады.

Ранее ST заявил, что выпускать музыку по альбомам бессмысленно. По мнению исполнителя, сегодня люди получают информацию «дозированно» и хотят слушать музыку «здесь и сейчас».