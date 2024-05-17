Яна Рудковская о матери Бишимбаева: «Будет его оправдывать»
Продюсер Яна Рудковская высказалась о матери Бишимбаева. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Больше всего в «деле Салтанат» мне жаль матерей, родителей с обеих сторон. Когда родители Салтанат Нукеновой — Амангельды и Жумагуль Нукеновы — увидели на суде кадры с избиением Бишимбаевым дочери, их госпитализировали. Страшно представить, сколько горя и боли им пришлось пережить за эти полгода. И несмотря на относительно справедливый приговор и такой общественный резонанс осознавать, что самую любимую и дорогую дочь им уже не вернуть никогда», — начала продюсер.
Она также добавила, что в сети критикуют поведение матери Бишимбаева Альмиры Нурлыбековой.
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«Ведь каждая мать будет защищать своего ребенка, какое бы ужасное зло он не совершил. Она будет его оправдывать, потому что отказаться от своего сына она не может. И ей всю жизнь нести эту ношу. Это очень тяжелое решение, но так поступает настоящая мать», — заявила Рудковская.
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