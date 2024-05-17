Яна Рудковская о матери Бишимбаева: «Будет его оправдывать»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о матери Бишимбаева. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Больше всего в «деле Салтанат» мне жаль матерей, родителей с обеих сторон. Когда родители Салтанат Нукеновой — Амангельды и Жумагуль Нукеновы — увидели на суде кадры с избиением Бишимбаевым дочери, их госпитализировали. Страшно представить, сколько горя и боли им пришлось пережить за эти полгода. И несмотря на относительно справедливый приговор и такой общественный резонанс осознавать, что самую любимую и дорогую дочь им уже не вернуть никогда», — начала продюсер.

Она также добавила, что в сети критикуют поведение матери Бишимбаева Альмиры Нурлыбековой.

Стало известно, выйдет ли осуждённый Бишимбаев досрочно по УДО