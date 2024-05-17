Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России) после переезда в Израиль повысил стоимость своих выступлений на пять тысяч евро - до 35 тысяч евро (чуть меньше 3,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает Mash, за эту сумму Макаревич* готов исполнить песни, которые давно не исполнял на концертах, включая «Поворот» и «Перекресток семи дорог». По данным канала, в райдере певца также указано, что ему и его директору должны оплатить перелет к месту выступления, «VIP-эскорт» из аэропорта и пятизвездочный отел.

Кроме того, в райдер включена гримерка с удобным креслом и столом со свежими фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo +. Кроме того, может потребоваться оплата услуг врача-фониатра.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде, но суд отклонил его иск.

В решении суда, в частности, отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.