Прическа Лены Лениной смутила охранников на Каннском фестивале

Охрана Каннского кинофестиваля проверила прическу писательницы Лены Лениной. Как сообщает «КП», секьюрити посчитали, что женщина могла попытаться пронести на голове что-нибудь нелегальное.

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Ленина известна своей страстью к огромным прическам. В третий день фестиваля она появилась на красной дорожке с объемной конструкцией из светлых волос на голове. Некоторые журналисты окрестили ее «взрывом мозга». Также на писательнице было платье российского модельера Ники Шабашовой в актуальной цветочной теме. Дополнили образ крупные украшения в тон наряду.

Как отметила писательница, из-за террористических угроз и скопления мировых знаменитостей на Каннском фестивале организаторы усилили меры безопасности — стали проверять багажники машин и подлинность бейджиков сопровождающих и водителей.

«Моя прическа тоже вызвала подозрение, поэтому охранники проверили ее металлоискателями», — сказала она.

Ленина пошутила, что охрана могла подумать: «вдруг на голове у нее не только пара баночек пива и попкорн для кинозала».