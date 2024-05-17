Дава намекнул на то, что влюбился

Давид Манукян дал специальное интервью корреспонденту POPCAKE Юлии Залесских, в котором обсудил свои приближающиеся проекты. Артист порадовал выходом новой композиции, которая несет в себе позитивное летнее настроение.

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Как принято считать, обычно звезды вкладывают в свои произведения собственные эмоции и чувства. Кажется, и у Давы все складывается прекрасно, поэтому он смог перенести внутреннюю радость в текст песни.

«Наступило тепло, любовь, радость. Много прекрасного, хорошего и нужного происходит в моей жизни. И вот этот трек именно про это. Про то, что у нас наступило тепло, любовь, радость… все прекрасно и нужно выходить на улицы, танцевать», — поделился Манукян.

Было видно, что парень просто сияет от счастья! Не значит ли это, что у него появилась муза, вдохновляющая его на творчество? Юлия решила уточнить у Давы, не влюбился ли он? Все ли у него хорошо на личном фронте?

«Я счастлив! Надеюсь, что ты тоже счастлива. Отстань тогда от меня с этим вопросом», — со смехом заявил Давид, в который раз умело уйдя от ответа о сердечных делах.

Напомним, что на протяжении нескольких месяцев в сети ходят слухи о романе Манукяна и Мари Краймбрери, но официально звезды не подтверждают эту информацию. Что же, подождем, пока Даве захочется заявить о своей любви на весь мир! Может быть, это вовсе не Мари и он преподнесет нам сюрприз?