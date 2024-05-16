«Я теперь живу в Москве»: Baby Cute тусуется в РУДН в новом клипе «Универ»

Новый резидент лейбла Gazgolder Настя Морозова, она же Baby Cute, представила свой первый профессиональный клип «Универ» (2024). Центральная идея видео — отражение жизни современной девушки — студентки, тусующейся в родном вузе и гуляющей по весенним улицам, позирующей своим друзьям для многочисленных вертикальных видео и фоток для соцсетей.

© Предоставлено менеджментом артистки

Съемки проходили в альма-матер Baby Cute — Российском университете дружбы народов (РУДН) и на любимой московской улочке в районе метро «Парк культуры».

Было очень необычно появиться в университете не как студентка, а как артист, которому снимают клип. Друзья покупали в кафешке всякие бургеры, напитки, делились со мной. В общем, тусили рядом, пока я снималась. На улице было очень холодно, но в итоге мы сделали все то, что задумали. Конечно, внесли энное количество правок, но материал получился классный. И надеюсь, понравится другим людям. Baby Cute певица

Клип снял начинающий режиссер Андрей Васильев. CSY records предложили сделать для Baby Cute несколько сниппетов, но в итоге получилась полноценная экранизация дебютного трека.

«Мы постарались вложить в клип максимум сил. Хотелось передать эту университетскую атмосферу, чуть европейскую, соответствующую треку. И хотелось отразить всю кьютовость, поэтому добавили анимационных вставок и коллажей», — отметил Васильев.

Baby Cute заключила контракт с Gazgolder в 2024 году. Лейбл заметил молодую артистку родом из Энгельса благодаря ее первым трекам, выложенным в сеть: Baby Detroit, Jewish is Me, «Макака», DEZDEMONA и другие. Ее творчество характеризуют как «вкрадчивый девичий хип-хоп с острыми и остроумными панчами».