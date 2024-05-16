«С меня сняты надбавки»: Юрий Лоза раскрыл размер пенсии

Музыкант Юрий Лоза пожаловался на крошечный размер пенсии. Он заявил, что получает всего 16 тысяч рублей, так как ему не положены надбавки.

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По словам певца, за свою карьеру он не удостоился званий, несмотря на то, что написал немало песен. Дополнительные деньги Лоза получает за то, что его треки до сих пор слушают и крутят на радио, ТВ. Ему поступают авторские отчисления. Сколько именно их приходит в месяц, артист раскрывать не стал. Назвал лишь пенсию.

«Моя пенсия – это базовая московская пенсия 16 000. <…> Интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее. Но из-за этого с меня сняты надбавки», - отметил Юрий Лоза в беседе с порталом aif.ru.

Отметим, что в январе музыканту исполнилось 70 лет. Он признавался, что старым себя не чувствует, поэтому продолжает выступать и творить, а также сниматься в телевизионных проектах.

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