«Это невероятно»: Ноэл Галлахер из Oasis восхитился шоу с голограммами ABBA

Британский музыкант Ноэл Галлахер, известный по участию в брит-поп-группе Oasis, рассказал, что его впечатлило шоу с голограммами участников ABBA. Артист даже допустил, что может создать нечто подобное и с Oasis.

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Мнением Ноэл поделился в подкасте с Мэттом Морганом, передает NME.

Это чертовски невероятно. Отличное полуторачасовое выступление. Это было очень впечатляюще. В какой-то момент я искренне подумал, что голограммы на сцене — это актеры, настолько реальными они выглядели. Они очень реалистично вышли на сцену. Ноэл Галлахер музыкант, сооснователь группы Oasis

Исполнитель добавил, что мог бы создать подобное виртуальное шоу и с Oasis. Однако, по мнению артиста, за это его бы «посадили» (Ноэл и его брат Лиам, основавшие коллектив, и так не выступают вместе из-за давней вражды).

Премьера концерта с цифровыми аватарами под названием ABBA Voyage состоялась в мае 2022 года в Лондоне. Проект принес экономике города больше 322 миллионов фунтов, хотя поначалу одна из участниц, Агнета Фельтског, сомневалась в успехе идеи.

Незадолго до запуска шоу ABBA выпустили альбом Voyage (2021) — первую пластинку с новым материалом с момента распада в 1982-м. Именно этот релиз вернул интерес слушателей к культовой поп-группе.