Внешний вид Аллы Пугачевой взволновал поклонников

Внешний вид российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на Кипре взволновал поклонников. Соответствующие комментарии публикует MK.RU.

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Фанаты заметили 75-летнюю знаменитость на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. По их словам, исполнительница выглядит плохо.

«Алла как-то сдала. Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена — все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности. Раньше она часто гуляла, наслаждалась красотами Кипра. Мы — местные — постоянно обсуждали, где и когда видели Пугачеву. Сейчас такого нет: такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», — высказался собеседник издания.

При этом, как утверждает пластический хирург Мадина Байрамукова, лицо Пугачевой выдает неудачную пластику.

«На лице все видно: потяжелел подбородок, неровные асимметричные губы. Все это последствия некачественно сделанной пластики. Ведь Алла Борисовна начала прибегать к вмешательствам еще в те времена, когда пластическая хирургия была не так развита… Сейчас все смотрится негармонично», — заявила врач.

Кроме того, она отметила, что певица неудачно пользуется функциями фотошопа, чтобы скрыть недостатки внешности.

«Все снимки замыленные до такой степени, что невозможно разглядеть детально даже ее черты лица. Мне лично непонятно, почему у нее идет такое неприятие себя. Все-таки она мудрая женщина», — заключила Байрамукова.

В апреле пластический хирург перечислил предполагаемые операции Аллы Пугачевой. Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов заявил, что Примадонна неоднократно омолаживала лоб, брови, височную зону, веки, среднюю и нижнюю трети лица, а также шею.