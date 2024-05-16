Бузова рассказала, как ее обижали в начале карьеры телезвезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова вспомнила, как терпела обиды от участниц «Дома-2» в начале карьеры телезвезды. Об этом пишет mk.ru.

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«Я помню каждое событие. Как меня из «Дома-2» хотели выгнать все девчонки, но каждую пятницу страна голосовала за меня, и мне давали иммунитет. Я помню, как рыдала, как меня обижали — это больно. Я хочу напомнить вам, что Бузова тоже человек: когда тебе больно, тогда больно», — заверила Бузова.

При этом артистка отметила, что пережитые невзгоды научили ее выходить из проблемной ситуации с гордо поднятой головой. Бузова добавила, что после каждой такой обиды становилась спокойнее, умнее, увереннее в себе. Артистка подчеркнула, что благодаря настойчивости и целеустремленности ей удалось не отступить от своей цели и все-таки достигнуть результата.