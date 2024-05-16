Меган Маркл возглавила рейтинг самых нелюбимых знаменитостей 2024 года

Жена принца Гарри Меган Маркл возглавила список самых нелюбимых знаменитостей по версии портала Ranker. Об этом пишет издание The Mirror.

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Список был составлен на основании опроса, проведенного порталом. Первое место в нем заняла герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая до замужества играла роли в кино. А ее супруг, член британской королевской семьи, занял в списке четвертое место.

Три года назад принц Гарри и Меган Маркл заявили, что отказываются исполнять королевские обязанности и хотят жить обычной жизнью. После этого они выступили с рядом резонансных заявлений, которые серьезно испортили их отношения с королевской семьей. При этом администратор сайта королевской семьи Великобритании удалил титул принца Гарри «Его Королевское Высочество» из соответствующего раздела портала.

На втором месте не менее известная американская актриса Эмбер Херд, прославившаяся в том числе и своим скандальным разводом со звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппом.

Обе знаменитости оказались втянуты в судебное разбирательство. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Джонни Деппа. Причиной судебного разбирательства стала ее статья для The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В итоге актеры достигли соглашения об урегулировании спора. Страховая компания актрисы выплатила $1 млн ее бывшему мужу.

Третье место досталось Эллен Дедженерес. 66-летняя телеведущая была главной звездой шоу, которое длилось 19 сезонов с 2003 по 2022 год. Несмотря на свою популярность, шоу «было омрачено обвинениями в токсичном поведении», напоминает издание.

Также в первую пятерку попала американская телеведущая, актриса и продюсер Опра Уинфри. Именно ей в марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали интервью, в котором обвинила родных в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. После чего их отношения с королевской семьей резко ухудшились.

А в 2023 году Опра Уинфри столкнулась с негативной реакцией из-за использования лекарств для похудения, несмотря на то, что долгое время работала послом организации Weight Watchers.

В рейтинге также есть имена Криса Брауна, Ким Кардашьян, Канье Уэста, Кайли Дженнер и других.