Шнуров ответил на информацию о долге перед налоговой

Все налоги платятся вовремя, а обнародованный в СМИ скриншот является устаревшей информацией. Об этом заявил РБК лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

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Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о том, что Шнуров получил от налоговой службы уведомление о долге на сумму свыше 4 591 764 рубля, опубликовав в качестве подтверждения скриншот с налоговым начислением.

«Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют, это необновлённый скрин моего личного кабинета. Налоги за первый квартал этого года. Которые уже уплачены», - пояснил Сергей Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что не знает, как такая информация могла попасть в публичный доступ, и заверил, что никаких извещений от Федеральной налоговой службы не получал, так как «все уже уплатил».