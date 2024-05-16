Аврил Лавин отреагировала на слухи о замене двойником

Певица Аврил Лавин в подкасте Call Her Daddy отреагировала на слухи о замене двойником.

© Газета.Ru

В 2000-х появилась теория заговора, согласно которой Аврил Лавин не стало после выхода ее альбома Let Go в 2003 году. Якобы тогда певицу заменили на двойника по имени Мелисса. Исполнительница заявила, что «это просто смешно».

«С одной стороны, все такие: «Ты выглядишь точно так же. Ты не постарела ни на день». Но другие люди говорят, что существует теория заговора, будто бы я — это не я. Честно говоря, это не так уж и плохо. Могло быть и хуже, да? Я не чувствую, что это негатив. Ничего страшного», — сказала певица.

В марте 2023-го Аврил Лавин стала встречаться с рэпером Tyga. В конце июня знаменитости расстались после четырех месяцев романтических отношений. По словам источников, артисты остались друзьями.

Позже Аврил Лавин и Tyga снова сблизились на диджейском сете Marshmelo в клубе Encore Beach Club. В июле их заметили танцующими вместе. В середине октября певица и рэпер окончательно разошлись. Причиной расставания журналисты назвали несовпадающие графики знаменитостей.

В январе 39-летнюю Аврил Лавин впервые заметили на свидании с 38-летнем Нейтом Смитом. Сначала влюбленные посетили ресторан Catch Steak, а после отправились кататься на скейтбордах около заправки.