Группа Settlers выпустит мини-альбом «Цветок»

Инди-фолк-проект из Санкт-Петербурга Settlers представит новый EP «Цветок» 24 мая. Релиз будет состоять из четырех треков и иметь «нарочито минималистично-акустическое и живое звучание».

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Пластинка стала очень личной работой для вокалистки коллектива Яны Шелпаковой: «Так сложилось, что этот альбом для меня полностью папина жизнь, но через мной написанные песни».

«ЕР "Цветок" — цикл песен о жизни. Времена года — как цикл взросления, скорее даже внутреннего роста и познания души. Каждый этап — как аллегория жизни, где есть радость и горе, мечты и отчаяние. Где весна — это рождение и беззаботность, лето — это надежды и мечты, осень — принятие и осознание, а зима — забвение и предвкушение нового. И так по кругу, как растет цветок, создавая новую жизнь, новый мир и надежду», — говорится в пресс-релизе.

В мае 2023-го вышел предыдущий мини-альбом Settlers — «Кружок». В октябре мы поговорили с Яной о фольклоре, визуальном контенте и многом другом.