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Певец Лепс заявил, что не смог повлиять на решение детей об обучении за границей

Певец Григорий Лепс признался, что был против обучения своих детей за границей. News.ru

Лепс считает, что его дети могут всему научиться в России. Однако, несмотря на его позицию, дочери получают образование за рубежом. Артист объяснил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. По словам певца, плюс такого обучения в том, что дети смогут привезти знания из-за рубежа домой. Газета.Ru

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — рассказал он. Passion.ru

Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей
© РИА Новости
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