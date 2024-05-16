Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей

Певец Григорий Лепс признался, что был против обучения своих детей за границей. News.ru

Лепс считает, что его дети могут всему научиться в России. Однако, несмотря на его позицию, дочери получают образование за рубежом. Артист объяснил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. По словам певца, плюс такого обучения в том, что дети смогут привезти знания из-за рубежа домой. Газета.Ru

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Дети уже достаточно взрослые, у них есть свой путь. Я выбрал их поддержать, это мои дети. Бросать их на произвол судьбы — нет. Я, конечно, им помогу — в надежде, что они выучатся чему-нибудь и вернутся на Родину, чтобы здесь помогать людям», — рассказал он. Passion.ru