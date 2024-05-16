Популярная ведущая Ксения Бородина пожаловалась на пятна по всему телу и показала кадры с несовершенствами. Соответствующие истории появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда показала кожу, на которой присутствовали большие красные пятна. По словам знаменитости, она заразилась вирусом от дочерей, вследствие чего съела алтайский мед, который вызвал аллергическую реакцию.

«А это последствия алтайского меда. Хотя я его обожаю. Даже не поняла, как это произошло. Решила выпить чай с медом, чтобы помочь сбить температуру, и все тело обсыпало. При этом я вообще не аллергик», — призналась она.

Кроме того, телеведущая посетовала, что у нее была запланирована съемка и день рождения близкой подруги.

«Но вирус детей и меня настиг. Температура 38,5. Вирус очень противный. Вчера еще боролась, ходила с 37,5. Сегодня сдаюсь», — заключила она.

В марте мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева пожаловалась на высыпания на коже. 38-летняя спортсменка разместила ролик, в котором сняла лицо крупным планом, показав косметические дефекты в виде мелких воспалений.