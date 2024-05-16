Модель Пэрис Хилтон заявила, что учится быть матерью

Модель и актриса Пэрис Хилтон ответила на обвинения в плохом обращении со своими детьми. Знаменитость выложила видео в TikTok.

На днях Пэрис Хилтон опубликовала кадры, на которых ее сын и дочь сидели в автомобильных креслах на заднем ряду. Однако поклонники раскритиковали ее за поступок, объяснив, что, согласно калифорнийским законам, дети до двух лет должны быть пристегнуты в автокреслах лицом назад. Накануне знаменитость выложила новый ролик, где последовала рекомендациям фанатов и правильно посадила своих наследников. Она также поблагодарила за совет.

Один из интернет-пользователей похвалил Пэрис Хилтон за то, что она не стала игнорировать рекомендации и не обиделась. Модель ответила, что рада хорошей информации.

"Я молодая мама и только учусь по ходу дела. По этой причине я ценю советы. Я просто пытаюсь быть лучшей мамой, какой только могу", — написала актриса.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.