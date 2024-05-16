ZICO рассказал, что у Дженни из BLACKPINK очень много неизданных песен

Южнокорейский рэпер и участник бойз-бэнда «Block B» ZICO рассказал, что у Дженни из группы BLACKPINK накопилось много невыпущенного сольного материала.

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По словам музыканта, среди демо девушки «очень много хороших треков».

«Все в ней очаровательно. От вокала и визуала до актерского мастерства, а также ее профессионализма в воплощении песни в жизнь — все это вместе», — поделился Зико в интервью Billboard.

В апреле артисты выпустили совместную композицию «Spot!» и клип на нее. Позже Зико рассказал, что чувствовал себя «на вершине американских горок», работая с Дженни.