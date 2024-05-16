«Опора в случае моей смерти»: Топалов попросил Тодоренко о третьем ребенке

Певец, муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов рассказал, что готов к появлению в семье третьего ребенка и хочет, чтобы это был мальчик. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на эфир ТВ-3.

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Тодоренко и Топалов женаты с октября 2018 года. В декабря 2018-го у пары родился первый сын, в июле 2022 года - второй.

«Очень хотим [детей - прим.ред.]. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана, потому что я уже знаю эту энергию. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий» - рассказал Топалов.

Певец подчеркнул, что очень любит свою жену и благодарен ей, так как она изменила его жизнь. Он отметил, что трое сыновей смогут позаботиться о Тодоренко в будущем.