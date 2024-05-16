Бузова резко ответила на критику Полины Гагариной

Телеведущая и актриса Ольга Бузова резко ответила певице Полине Гагариной, которая посоветовала ей перестать петь и заняться стендапом. Слова Бузовой приводит издание 78.ru.

«Дело в том, что она не попала в хит-парад моих мыслей — никогда мне этот герой не был интересен, я за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, как и в театре, как и во МХАТе. Каждый мой выход — это часть стендапа. Поверьте, рассмешить людей порой намного сложнее, чем заставить их плакать», — заявила телеведущая.

На прошлой неделе Полина Гагарина сказала в интервью блогерше Надежде Стрелец, что феномен Ольги Бузовой заключается не в музыкальной составляющей. По ее мнению, Бузовой честнее было бы называть себя шоувумен. Гагарина уверена, что «было круче», если бы артистка работала в сфере стендап.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь», — заявила певица.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».