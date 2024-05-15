Группа «Пропаганда» сообщила о травле после концерта в зоне СВО

Группа «Пропаганда» сообщила о травле со стороны украинских аккаунтов после концерта в зоне специальной военной операции (СВО). Об инциденте рассказал Telegram-канал Mash. Lenta.ru

6 мая трио посетило зону боевых действий и выступило перед 114-й мотострелковой бригадой. Во время поездки девушки записали на видео поздравления с Днем Победы и выложили запись на официальную страницу группы. Газета.Ru

По информации источника, из-за жестких комментариев в Сети продюсер музыкального коллектива обратился в полицию. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что многие аккаунты, с которых отправлялись угрозы, были фейковые или иностранные. А на остальных было написано заявление. Passion.ru