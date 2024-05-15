Звезда «Универа» рассказал, зачем поменял фамилию

Актер Александр Мартынов (при рождении — Стекольников) признался, что смена фамилии никак не связана с его персонажем из сериала «Универ». Слова артиста передает NEWS.ru.

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«Фамилия Мартынов — это родовая фамилия по обеим ветвям, а Стекольников придумал дед сто лет назад. Я посчитал нужным вернуть», — поделился актер.

По словам знаменитости, он стал увереннее в себе после смены фамилии и начал заниматься саморазвитием. Мартынов изучил психологию, но не получил диплом. Актер считает, эти знания помогут ему в актерской профессии. Также, добавил звезда, сейчас он осваивает сценическую огневую подготовку — то, как правильно обращаться с оружием в кадре.

13 мая 2024 года вышла новая часть комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя». К своим ролям вернулись Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

9 мая актриса Настасья Самбурская язвительно высказалась о роли в продолжении «Универа». Она пошутила, что играет лошадь, на которой ездит Кузя.