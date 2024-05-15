Актриса Елена Воробей порадовалась за Евгения Петросяна после рождения дочери

Актриса Елена Воробей и подруга Евгения Петросяна призналась, что не может критиковать юмориста за позднее отцовство, так как это выбор каждого. Ее слова передает "СтарХит". "Я понимаю, что плотный гастрольный график начинающего артиста Петросяна в свое время лишил его такой радости, как отцовство. Предположу, что семья Евгения Вагановича ждала своего кормильца дома, а дочь росла с папой вприглядку, то есть на фотографии", - добавила комикесса. По словам Воробей, сейчас Петросяну выпала возможность насладиться семейными хлопотами и заботой о малышах. Она пожелала счастья молодым и зрелым родителям. 13 марта супруга Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейное фото, держа на руках дочь. Жена Петросяна скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Женщина опровергла эту информацию. Затем Брухунова призналась, что дочь артиста родилась в прошлом году. По словам близких юмориста, девочку назвали Матильдой. Татьяна Брухунова стала пятой супругой Евгения Петросяна. Пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком - его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

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