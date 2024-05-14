Вован и Лексус рассказали, как разыграли Макаревича*

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как им удалось разыграть певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Вован отметил, что вместе с коллегой разыграл нескольких известных иноагентов, убедил их в том, что они разговаривают с Владимиром Зеленским.

Один из них, по словам Краснова, посоветовал Макаревичу поговорить с «украинским лидером». Он объяснил также, что сначала с певцом «свяжется администрация Зеленского, потом кто-то из его помощников, а затем сам Зеленский».

Таким образом, уточнил пранкер, «Макаревич был готов, ждал звонка». Он добавил, что кто-то из иноагентов понял, что стал жертвой розыгрыша, но никому не сообщил, предпочел, чтобы другие также попались.

Напомним, что певец в разговоре с Вованом и Лексусом выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» в противостоянии.

*Признан иноагентом на территории РФ.