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МакSим рассказала, что уже не лечится от алкоголизма

Российская певица МакSим рассказала, что уже не проходит лечение от алкоголизма. Об этом сообщает PeopleTalk.

МакSим рассказала, что уже не лечится от алкоголизма
© РИА Новости

Певица призналась, что ранее она лечилась в рехабах, но это не помогло. По ее словам, в какой-то момент она все же смогла побороть зависимость без помощи врачей.

«Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель. По просьбам друзей и близких даже ездила на ретрит в Кыргызстан, жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Сейчас стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день», — рассказала МакSим.

Певица также добавила, что временно приостановила концертную деятельность. Как уточнила МакSим, сейчас ее коллектив занимается репетициями и подготовкой к сольному концерту, однако дат его проведения певица не назвала.

Напомним, что в 2013 году МакSим призналась в алкоголизме.

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