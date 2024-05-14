МакSим рассказала, что уже не лечится от алкоголизма

Российская певица МакSим рассказала, что уже не проходит лечение от алкоголизма. Об этом сообщает PeopleTalk.

Певица призналась, что ранее она лечилась в рехабах, но это не помогло. По ее словам, в какой-то момент она все же смогла побороть зависимость без помощи врачей.

«Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель. По просьбам друзей и близких даже ездила на ретрит в Кыргызстан, жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, проходила различные практики. Сейчас стараюсь не упускать ни единой минуты в своей жизни и радоваться всем чудесным моментам, которые происходят каждый день», — рассказала МакSим.

Певица также добавила, что временно приостановила концертную деятельность. Как уточнила МакSим, сейчас ее коллектив занимается репетициями и подготовкой к сольному концерту, однако дат его проведения певица не назвала.

Напомним, что в 2013 году МакSим призналась в алкоголизме.