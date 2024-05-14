Стилист перечислила вечно модную одежду

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал лучшее сочетание в одежде на лето. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Модная Заметка. Абсолютный хит этого сезона — корсет в сочетании с джинсами!" — написал Рогов. Он также привел примеры стилизации. Он рекомендовал дополнить образы сумками из денима и крупными цепями. На днях стилист Рогов назвал самую модную обувь весны и лета. Эксперт рекомендовал обратить внимание на топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам. В апреле стилист заявил, что вместо надоевших шапок-бинни, бейсболок и панам стоит присмотреться к ковбойским шляпам из денима. Одна из них представлена в коллекции бренда Miu Miu. Сочетать аксессуар советуют с белыми топами, пестрыми свитерами и рубашками из синего денима.