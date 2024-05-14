Пригожин объяснил, почему Королеву вырезали из трансляции концерта

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал действия руководства федерального канала в отношении известной певицы Наташи Королевой, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, выступления артистки были вырезаны из телевизионной трансляции сразу двух концертов в Кремле.

Пригожин отметил, что не понимает, зачем руководство каналов приглашает исполнителей, а затем не показывает их выступления.

«Это просто, честно, уже поперек горла стоит. Казалось бы, 21-й век на дворе — век новых технологий. Уже почти никто ни от кого не зависит. Все равно цирк какой-то — два раза убирают. Зачем зовете, если вырезаете?», — задал риторический вопрос продюсер.

Вместе с тем, заметил Пригожин, можно предположить, почему в этом случае руководство канала поступило именно так. Это обусловлено тем, уточнил он, что Королева на другом канале находилась в составе жюри.