Жена «русского Серкана Болата» обвинила его партнершу по сериалу в побоях

Жена «русского Серкана Болата» — актера Никиты Волкова — обвинила его партнершу по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве» Лиану Грибу в побоях. Об этом сообщает Shot.

© vk/lianagriba

Отмечается, что инцидент произошел еще 9 декабря на вечеринке, посвященной окончанию половины съемок сериала, которая проходила в Даниловской мануфактуре в Москве. Елена Еременко присутствовала на мероприятии в качестве гостя вместе с Волковым.

По словам супруги актера, на вечеринке у них с Грибой завязался диалог, во время которого последняя пыталась доказать, что «русский Серкан Болат» влюбился в нее. Еременко решила отшутиться, сказав: «Лиана, успокойся! Где ты, а где я!». После этого Гриба схватила стакан вина и выплеснула его содержимое в лицо жены актера, а затем и вовсе накинулась на нее с кулаками.

«Лиана схватила меня за волосы, повалила на пол. Дальше были удары мне в ухо, висок, голову, грудь. Потом увидела, как она озверевше дышала и вместе со своим женихом — актером Артемом Губиным — в течение минут 40 (об этом я узнала со слов людей, оставшихся там), у них обоих была психиатрическая истерика с криками угроз в адрес нашей семьи», — рассказала Еременко.

Она указала, что нервные срывы у Грибы происходят часто, что могут подтвердить, в том числе, те, кто задействован в съемках сериала.

После произошедшего Еременко вместе с мужем поехала в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Затем жена актера написала заявление в полицию на Грибу.