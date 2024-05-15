Илья Авербурх заговорил о реальной причине развода с Лобачевой

Фигурист Илья Авербух высказался о причине развода с первой женой Ириной Лобачевой. Нередко в их истории расставания в слухах фигурирует имя актрисы Елизаветы Арзамасовой. Однако, как напомнил тренер, между двумя его браками прошло 16 лет. А разошелся он с бывшей супругой, так как этот опыт был не до конца удачным.

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Несмотря на то, что сейчас Авербух личную жизнь не скрывает, вспоминать прошлые отношения он все еще не любит. До сих пор неизвестно, что на самом деле стало причиной его развода с Лобачевой. Из-за этого появляется немало слухов, которые возмущают фигуриста.

«Более 16 лет я жил один, выстроил свою жизнь так, как ее видел. Я почему говорю, что это забывают, потому что кому надо, он всегда говорит, мол, жил и увидел молодуху, быстро к молодухе бросился. Лизу зачем-то привязывают», - поделился Илья в YouTube-шоу «БеС Комменатриев».

По признанию спортсмена, без отношений он не чувствовал себя несчастным. Наоборот, он даже считал, что, по всей видимости, ему просто нужно быть холостым. Такие мысли у него были, так как брак с Ириной был у него не без проблем. Илья назвал его «не до конца удачным опытом» и уточнил, что, если бы все было прекрасно, они бы не разошлись.