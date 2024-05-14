"Простите меня". Собчак — о спасении карьеры Бузовой в "Доме-2"

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак извинилась за то, что «спасла» карьеру российской певицы Ольги Бузовой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом журналистка отреагировала на новостной заголовок о том, что она «спасла» карьеру Бузовой в 2004 году. В то время последняя являлась участницей реалити-шоу «Дом-2», а сама Собчак выступала в роли ведущей. В статье утверждается, что Бузова хотела покинуть проект еще в самом начале, но ее переубедила Собчак.

«Простите меня, люди добрые», — прокомментировала заголовок сама Собчак.

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