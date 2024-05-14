Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщения об отъезде рэпера Vacio (Николай Васильев) после получения повестки в военкомат и рассказала о наказании, которое может грозить музыканту на родине.

Согласно данным издания «СтарХит», рэпер Vacio получил повестку в военкомат 13 мая, после чего покинул страну. Подруга певца заявила, что рэпер жаловался ей на притеснения и непонимание. Сама девушка считает это неправдой. Она заявила, что не видела никаких ограничений и притеснений ни с чьей стороны. Приятельница исполнителя назвала его поступок «незрелостью».

Этот молодой человек годен к военной службе, он получил повестку из военкомата и при этом уклонился от прохождения службы, уехал из Российской Федерации. Его действия подпадают под статью 328 Уголовного кодекса РФ [уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее]. Он не претендовал на прохождение альтернативной гражданской службы, например, как пацифист или как человек, убеждения которого не позволяют ему проходить военную службу, поэтому он должен был проходить военную службу, но уехал из страны. Значит, он совершил преступное и наказуемое деяние и может быть привлечен к ответственности. Скорее всего, он будет к ней привлечен. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

По статье об уклонении от военной службы Васильеву грозит до двух лет лишения свободы, отметила Ярмуш.

«Кроме того, там может быть штраф до 200 тыс. рублей. Но если сейчас человек уклоняется от призыва на военную службу, то с учетом СВО, с учетом проведенной ранее частичной мобилизации ему зачастую грозит наказание в виде лишения свободы», - подчеркнула она.

Ярмуш допустила, что после принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева рэпер будет объявлен в розыск.

«Если человек совершил преступление, если он отсутствует или уклоняется от следственных действий, то он может быть объявлен в розыск. Думаю, рэпер будет в розыске как минимум на территории Российской Федерации. Я не знаю, куда он уехал, но у России со многими государствами есть соглашения о помощи при расследовании уголовных дел, и из ряда стран (я не говорю о европейских юрисдикциях) российского гражданина, которой находится в международном розыске, могут экстрадировать. Однако пока сложно сказать, будет ли МВД объявлять молодого человека в международный розыск или ограничится общероссийским. Это остается на усмотрение представителей МВД, которые займутся расследованием», - заключила юрист.

Рэпер Vacio, ставший одним из самых заметных участников «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тысяч рублей. 6 января Vacio снова был арестован на 10 суток. В январе Васильева признали годным к военной службе.