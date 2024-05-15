Группа «Кипелов» поедет с концертами в новые регионы России

Группа «Кипелов» планирует отправиться с концертами в новые регионы России. Об этом рассказал лидер коллектива Валерий Кипелов в беседе с aif.ru.

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Накануне музыкант стал одним из гостей на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, прошедшей в Центральном академическом театре Российской Армии. На мероприятии Кипелов поделился, что намерен в ближайшее время поехать со своей группой в новые субъекты РФ.

Кроме того, музыкант высказался о популярности патриотических песен в последние годы. Как отметил Кипелов, ему нравится эта тенденция. Лидер группы «Кипелов» выразил уверенность, что хорошую патриотическую песню невозможно написать «под заказ»: артист напомнил о творчестве Владимира Высоцкого, указав, что тот вряд ли писал «ради денег или чтобы кому-то угодить».