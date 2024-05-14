Собчак рассказала о болезни отца

В 1997 году экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак перенес инфаркт миокарда. Его дочь, телезвезда Ксения Собчак, вспомнила о тех непростых моментах в своем проекте «Осторожно: Собчак», беседуя с мамой Людмилой Нарусовой.

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— Я помню, что вы согласились сделать широкое празднование (это было накануне дня рождения Ксении, — прим. «ВМ»). Ты говорила, мол, поедем к папе в больницу. Я спрашивала: «Мам, зачем нам ехать ночью в больницу, если, как ты сказала, завтра вы вместе приедете ко мне на день рождения. Я только потом поняла, что ты хотела, чтобы я на всякий случай попрощалась с ним, — вспомнила журналистка.

Когда у Анатолия Собчака был диагностирован инфаркт, Ксении было 15 лет. В свою очередь Нарусова отметила, что это тяжелые воспоминания — те времена были для нее очень сложными. Ей было страшно навредить супругу, пережившему инфаркт. Нарусова добавила, что в то время даже написала расписку, что хочет забрать своего супруга домой. Вспоминая о том разговоре с Собчаком, женщина не смогла сдержать слез.

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Собчак в прошлом году сообщила о запуске нового медиапроекта о русском стиле. Сразу после этого на нее обрушилась волна критики — эту ситуацию журналистка прокомментировала в социальных сетях.