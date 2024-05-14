MAYOT выпустил альбом «З4ПРАВК4 КИД»

Рэпер Артем Никитин, он же MAYOT, представил четвертую часть релизов «Заправка кид», выходящих с 2020 года, — «З4ПРАВК4 КИД». По словам артиста, пластинка — одна из немногих его работ, к которым он «приложил огромную часть себя» в создании «уникальных фишек, необычного дизайна, сведения, нестандартных решений и сильных битов».

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Смысл всех «Заправок» Майота, по его собственным словам, — погрузить человека в особый мир, где он мало что понимает, будучи окруженным «специфическими звуками» и «лагающими битами». В новой, состоящей из 20 треков главе серии разнообразия звука достаточно, как и методов читки Артема — от агрессивной до более певучей, с примесью грамотных эдлибов (восклицаний, выкриков на заднем плане). Самой же сильной частью лонгплея остается текст. Лирика у музыканта наполнена неожиданными словесными сцеплениями («Сумбур, вещи ЦУМ — полный сундук» в Negev) и поворотами, например есть отсылка к вирусной песне «Вите надо выйти» (2016) в «Падении» или укол в сторону рэпера 9mice («найнмаются» вместо «маются») в «Дрочке». По законам жанра Никитин читает о своей исключительности и богатстве, но большой акцент делает на недружелюбии мира вокруг, полнящегося «фейками», дешевизной и коварством.

На фиты Майот приглашает OG Buga, unki, 4n Way, Slatt Savage и ARUSTAMOV — кроме первого, имена не самые громкие, что, кажется, подчеркивает нежелание альбома быть непременно услышанным. Он уверен, что нужный слушатель найдет его сам. Если это вы, осталось лишь нажать play.

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