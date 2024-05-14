Пикник «Афиши» анонсировал вторую волну артистов

Фестиваль Пикник «Афиши» рассказал, кто еще из музыкантов выступит на мероприятии. Событие намечено на 3 и 4 августа в Москве и 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге.

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3 августа на сцену выйдут инди-поп-группа Pompeya и постпанк-дуэт «Буерак». Кроме того, сыграют концерты хедлайнеры Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым и его проектом LAB, рэпер EIGHTEEN, инди-рок-коллектив Beautiful Boys и экспериментаторы-фрешмены из Кыргызстана «Второй Ка». А еще пройдет единственная в своем роде «хип-хопера» (хип-хоп плюс опера) «Копы в огне» от драматурга и актера Александра Легчакова (Супер Санья).

4 августа состоятся шоу рокера Найка Борзова, резидента Gazgolder «The OM», инди-певицы Mirèle и нового проекта артиста Батерса DJ Stonik1917.

10 августа в Санкт-Петербурге выступят легендарный «Дельфин», классики уральского хип-хопа TGK и инди-новички 3333. 11 августа — Mirèle, DJ Stonik1917, The OM и Антоха МС.

Ранее в первой волне были анонсированы FEDUK, Хаски, ЛАУД, Boulevard Depo, масло черного тмина и другие.