Стало известно, почему Джастин Тимберлейк стремительно теряет популярность

Певец Джастин Тимберлейк стремительно теряет популярность. Об этом сообщает издание Daily Mail. Новый альбом и тур Джастина Тимберлейка провались из-за обвинений Бритни Спирс. Однако, как отмечают музыкальные эксперты, откровения поп-исполнительницы — не единственная причина. По мнению специалистов, Тимберлейк совершил ошибку, когда взял паузу в карьере на шесть лет. За это время часть фанатов переросла творчество артиста. "Большинство поклонников (Тимберлейка) состарились в ожидании его. Как говорится: "Не ты уходишь на пенсию — публика отправляет тебя", — заявил музыкальный журналист Пауле Фрелих. В конце января Бритни Спирс публично попросила прощения у Джастина Тимберлейка за то, что она откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Однако поп-исполнитель резко отреагировал на поступок бывшей возлюбленной. Прошлой осенью ходили слухи, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на грани расставания. Актриса была шокирована тем, что написала Бритни Спирс в мемуарах. В книге артистка рассказала, что Тимберлейк изменил ей и заставил ее сделать аборт.

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