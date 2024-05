Певица Тейлор Свифт появится в новом альбоме поп-исполнительницы Грейси Абрамс

Певица Грейси Абрамс раскрыла треклист своей будущей пластинки The Secret Of Us, релиз которой намечен на 21 июня. Лонгплей станет вторым после ее прошлогоднего дебютника Good Riddance.

В списке из 13 песен есть композиция Us, записанная с Тейлор Свифт. Ранее Абрамс выступила на разогреве у звезды в ходе ее тура Eras в 2023-м и еще вернется с ней на сцену этой осенью в Северной Америке.

Над первым альбомом Грейси работала с участником группы The National Аароном Десснером.

Ранее стало известно, что в июне увидит свет документалка о конфликте Свифт с менеджером Скутером Брауном.