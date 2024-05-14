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Певица Тейлор Свифт появится в новом альбоме поп-исполнительницы Грейси Абрамс

Певица Грейси Абрамс раскрыла треклист своей будущей пластинки The Secret Of Us, релиз которой намечен на 21 июня. Лонгплей станет вторым после ее прошлогоднего дебютника Good Riddance.

Певица Тейлор Свифт появится в новом альбоме поп-исполнительницы Грейси Абрамс
© Звук

В списке из 13 песен есть композиция Us, записанная с Тейлор Свифт. Ранее Абрамс выступила на разогреве у звезды в ходе ее тура Eras в 2023-м и еще вернется с ней на сцену этой осенью в Северной Америке.

Над первым альбомом Грейси работала с участником группы The National Аароном Десснером.

Ранее стало известно, что в июне увидит свет документалка о конфликте Свифт с менеджером Скутером Брауном.